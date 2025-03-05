За год в Екатеринбурге отремонтируют 5 км трамвайных путей
В Екатеринбурге в течение 2025 года планируют починить 5 км трамвайных путей на девяти участках, сообщили в городской администрации. Рельсы и железобетонные шпалы заменят на трех участках, на остальных, помимо этого, заменят температурные компенсаторы.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Работы запланированы в период с мая по октябрь. Как отметили в департаменте транспорта администрации Екатеринбурга, перечень участков и сроки их ремонта могут измениться в зависимости от дорожной ситуации. Кроме того, на это могут повлиять работы с инженерными сетями и по благоустройству. Обновления коснутся следующих участков:
- переезд «Таватуйская — Бебеля»: 125 м (май);
- проезд от Сыромолотова, 14 «в» до Сиреневого бульвара: 704 м (май);
- переезд «Победы — Кузнецова»: 100 м (май);
- пути вдоль Белореченской (от ул. Посадской до ул. Шаумяна): 1,5 км (июнь);
- переезд «Гагарина — Первомайская»: 50 м (июль);
- узел «Радищева — Московская»: 520 м (июль-август);
- пути вдоль Блюхера (от ул. Шоферов до станции «Шарташ»): 1 км (сентябрь);
- пути вдоль Сыромолотова (от Сиреневого бульвара до станции «40 лет ВЛКСМ»): 590 м (октябрь);
- пути вдоль Луначарского (от ул. Азина до ул. Челюскинцев): 430 м.
Напомним, в 2025 году мэрия Екатеринбурга планирует закупить 50 новых трамваев, конкурс на закупку первых 15 трамваев будет объявлен в первом квартале. На сегодня в парке ЕМУП «Гортранс» имеется более 400 трамваев.