Госдума приняла во II чтении проект о сдаче двух ОГЭ для поступающих в колледжи

Госдума приняла во втором чтении законопроект об особом порядке проведения ОГЭ в 2025 году. Документ предполагает, что в 12 регионах учащиеся девятых классов, планирующие поступать в колледжи, будут сдавать только два экзамена — по русскому и по математике. За принятие инициативы проголосовали 352 депутата, против — 55.

Речь идет о законопроекте, внесенном в Госдуму в январе 2024 года группой депутатов во главе с вице-спикерами Госдумы Петром Толстым и Викторией Абрамченко (оба — ЕР). 12 февраля проект прошел первое чтение. В той редакции проекта предполагалось, что летом 2025 года в качестве эксперимента школьники из пяти регионов (Москва, Санкт-Петербург, Северная Осетия, Ростовская и Тюменская области) будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике, если они планируют продолжить обучение в колледже. Учащимся, идущим в десятый класс, нужно будет сдать ОГЭ в текущем формате. Ко второму чтению проекта инициатива была расширена еще на семь регионов — Краснодарский край, Липецкую, Нижегородскую и Саратовскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатку и Кемерово.

Проект также дает регионам право определять «минимальные баллы» успешной сдачи экзамена. На их основе можно будет проводить конкурсный отбор как в колледжи, так и в десятые классы. Тем, кто не набрал достаточно баллов для поступления в десятый класс, обещаны привилегии при поступлении в колледжи своего региона. Более того, депутаты в целом прописали право региональных властей резервировать часть бюджетных мест в колледжах для выпускников местных школ и проводить для них отдельный конкурс.

О законопроекте — в материале «Ъ» «Без двух в колледж».

Полина Мотызлевская