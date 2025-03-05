Ленобласть намерена нарастить экспорт продукции АПК в регионе на 50% к 2030 году

В текущем году власти Ленинградской области намерены на 5,5% увеличить господдержку переработки сырого молока в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Комитет по АПК поставил перед переработчиками задачи по росту производства. К 2030 году мы должны нарастить на 25% объемы и на 50% — экспорт продукции АПК»,— прокомментировал зампред правительства Ленобласти Олег Малащенко.

Модернизацию и рост выпуска молочной продукции в регионе запланировали компании «Молочная культура», «Галактика», «Лужский молочный комбинат», «Приозерский молочный завод», «Лосево» и «Микельанджело».

По итогам 2024 года индекс промышленного производства молочной продукции в Ленобласти составил 102,2%, объемы производства сыра выросли на 20%, ряженки — на 18%, кефира — на 12%, творога — на 8%, отчитались в областном правительстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что к 2030 году в Ленобласти планируют увеличить валовое производство молока на 95 тыс. тонн за счет роста поголовья, молочной продуктивности и реализации ряда инвестиционных проектов на общую сумму свыше 10 млрд рублей.

Андрей Цедрик