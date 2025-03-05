Баскетболист Джеймс довел количество набранных за карьеру очков до 50 тыс.

Форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс добрался до новой снайперской отметки. В прошедшем сегодня, 5 марта, матче против «Нью-Орлеан Пеликанс» (136:115) он довел количество набранных за карьеру очков до 50 тыс. Ранее это не удавалось никому в истории лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images / Reuters Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images / Reuters

40-летний Джеймс преодолел этот рубеж, реализовав дальний бросок в начале первой четверти. Всего за встречу он записал на свой счет 34 очка. Теперь на его счету 50 033 очка в НБА, если учитывать и регулярные чемпионаты, и матчи play-off. Второе место с большим отставанием занимает Карим Абдул-Джаббар (44 149 очков).

Помимо этого Джеймс сравнялся с одним из сильнейших «больших» XXI века Тимом Данканом по числу побед в матчах регулярных чемпионатов. Теперь у обоих баскетболистов по 1001 выигранному матчу, они делят третье место по этому параметру. Впереди только легенды 1980-х Роберт Пэриш (1014) и Абдул-Джаббар (1074). Обоим баскетболист уступает и по количеству проведенных встреч. У Джеймса их 1548, у Пэриша — 1611, у Абдул-Джаббара — 1560.

Роман Левищев