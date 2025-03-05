В Самарской области участникам и инвалидам ВОВ перечислят по миллиону рублей

В Самарской области ветеранам Великой Отечественной войны к 80-й годовщине Победы предоставят единовременную денежную выплату, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«По решению губернатора Вячеслава Федорищева к юбилею Победы участники и инвалиды ВОВ получат единовременную выплату по 1 млн рублей, отдельные категории граждан — по 80 тыс. рублей»,— говорится в сообщении.

Согласно постановлению губернатора, выплата будет предоставляться в беззаявительном порядке министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области на основании данных, имеющихся в базе министерства. При отсутствии сведений о получателе предусмотрена возможность обратиться за выплатой в управление социальной защиты по месту жительства.

По данным на 2024 год, в Самарской области проживают около 5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.

Сабрина Самедова