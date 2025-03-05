Погода для весенних полевых работ на Ставрополье может установиться уже в марте

Погода, благоприятная для начала весенних полевых работ на Ставрополье может установиться уже в марте, аграрии сейчас завершают подготовку к ним. Об этом сообщают региональные власти со ссылкой на данные синоптиков.

Аграриям Ставрополья сегодня необходимо ускорить завершение подготовительных работ, и прежде всего, ремонт сельхозтехники, накопление семян, ГСМ, минеральных удобрений и средств защиты растений, сообщается на портале органов исполнительной власти региона.

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в среду в ходе заседания оперативного штаба, посвященном началу весенних полевых работ в России, подчеркнула необходимость своевременного обеспечения аграриев материально-техническими ресурсами, в первую очередь, посевным материалом. Самообеспеченность семенами в последние годы заметно увеличилась, но системная работа по переходу на отечественные семена должна быть продолжена, говорится в сообщении.

Региональные власти заявляют, что Ставрополье является одним из флагманских регионов по этой работе. Под урожай этого года в крае заложены участки гибридизации сахарной свеклы отечественной селекции на площади почти в тысячу гектаров. Это направление в регионе развивается в том числе за счет мер государственной поддержки.

По данным правительства края, общий объем господдержки для ставропольских аграриев в этом году составит 5,2 млрд руб. Почти 7% средств уже доведены до сельхозтоваропроизводителей.

Михаил Волкодав