Шадринца задержали в Москве по подозрению в призывах к революции

Сотрудники УФСБ России по Курганской области в Москве задержали уроженца Шадринска. Его подозревают в публичных призывах к экстремизму и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ.

По данным УФСБ, задержанный является приверженцем радикальных взглядов. В социальных сетях он критиковал работу администрации Шадринска, призывал к насилию в отношении чиновников и свержению власти путем революционного переворота. Проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.