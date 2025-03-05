В Екатеринбурге обновят инженерные сети в Камерном театре в 2026 году

Власти Екатеринбурга намерены приступить к обновлению инженерных систем в Камерном театре в 2026 году, сообщил на заседании думской комиссии по МСУ директор департамента культуры мэрии Илья Марков. По его словам, на ремонт здания была направлена федеральная субсидия в размере около 100 млн руб. «Законодательство устроено таким образом, что нам не удалось разместить конкурсную документацию и контракт сразу на всю сумму, приходится дробить»,— пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Господин Марков отметил, что 10 марта будут подведены итоги торгов на выполнение работ по первому этапу ремонта театра, включающего обновление фасада и кровли. По данным портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 31,6 млн руб.

Илья Марков добавил, что департамент работает над внесением изменений в проект, предусматривающие обновление машинерии сцены и сценической инфраструктуры. «Пытаемся договориться с федерацией, чтобы последующее финансирование в 2026-2027 годах позволило нам компенсировать изменения, которые мы сейчас внесем»,— сказал он.

Согласно докладу господина Маркова о состоянии театральной сферы Екатеринбурга, количество зрителей в пяти муниципальных театрах города возросло с 313 тыс. в 2023 году до 318 тыс. в 2024 году. Камерный театр, в котором прошло 267 спектаклей, посетили 39 тыс. человек.

Василий Алексеев