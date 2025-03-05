В Свердловской области на прохождение диспансеризации уходит в среднем два дня

В Свердловской области на прохождение диспансеризации в среднем уходит два дня, следует из социологического исследования, проведенного региональным минздравом в 2024 году. О его результатах «Ъ-Урал» рассказали в ведомстве. При этом главным врачам рекомендовано организовать проведение профосмотров или диспансеризации за один день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Организацией мероприятия доволен 91% опрошенных, полезными диспансеризацию и профилактический медосмотр считают 84% респондентов. Большинство опрошенных не сталкивались с проблемами из-за необходимости отпрашиваться на диспансеризацию у работодателя — о таких сложностях заявили только 5% опрошенных. В минздраве сообщили, что диспансеризацию, помимо стандартного рабочего времени поликлиник, можно пройти в субботу (с 9:00 до 16:00) и в будние дни после 20:00, а в отдаленные населенные пункты направляют мобильные медбригады — в регионе их действует 43.

Записаться на диспансеризацию можно дистанционно, в том числе с помощью Госуслуг. По итогам первого этапа диспансеризации врач в поликлинике устанавливает диагноз, определяет группу здоровья и группу диспансерного наблюдения и при необходимости направляет на дополнительное обследование, не входящее в первичный объем диспансеризации.

Напомним, в 2024 году диспансеризацию прошли 1,6 млн человек, это на 32,4% больше чем в 2023 году. На диспансерное наблюдение по итогам осмотров поставили около 815 тыс. свердловчан, 13 тыс. человек были направлены для получения высокотехнологичной медицинской помощи.

Анна Капустина