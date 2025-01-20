На Урале на треть выросла популярность диспансеризации, ее прошли 1,6 млн человек

В Свердловской области в 2024 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 1,6 млн человек. Это на 32,4% больше, чем в 2023 году, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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По данным областного департамента информационной политики, в 2024 году удалось выявить больше заболеваний, которые становятся причиной нетрудоспособности, инвалидности и смертности жителей. «Если в 2020 году медицинские работники обследовали лишь порядка 590 тыс. свердловчан, по итогам 2024 года этот показатель превысил 1,6 млн человек»,— отметил главный специалист регионального минздрава по диспансеризации взрослого населения Рустам Абзалов.

В настоящее время, более 60% обследованных составляют представители трудоспособного населения в возрасте от 18 до 64 лет, что связано с реализацией проекта «Добро на предприятие». По итогам профилактических мероприятий около 815 тыс. свердловчан были поставлены на диспансерное наблюдение, более 13 тыс. человек направлены для получения высокотехнологичной медицинской помощи, более 102 тыс. уральцев получили направление на санаторно-курортное лечение.

Напомним, в Екатеринбурге в течение 2024 года диспансеризацию прошли почти 581 тыс. человек, сообщили в городской администрации. По данным минздрава, этот показатель вырос в сравнении с предыдущими годами: в 2023 году он составил 406 тыс. человек, в 2022 году — 262 тыс. человек.

Полина Щуцкая