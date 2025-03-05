Новое достижение Hublot: двуцветная керамика на одной детали

Швейцарские часовые бренды достаточно давно освоили сложную и капризную технологию изготовления деталей корпусов из высокотехнологичной керамики на основе диоксида циркония ZrO2. Она отличается многочисленными достоинствами, к которым относятся твердость (керамика в пять раз тверже нержавеющей стали), устойчивость к коррозии и появлению царапин и эстетические качества. Проблема в том, что непросто добиться спекания при очень высокой (до 1700°С) температуре однородных по цвету и прокрашенности керамических деталей, а также разработки новых оттенков. У Hublot есть явные преимущества: марка благодаря добавлению пигментов (оксидов) разных металлов первой в мире освоила промышленный выпуск алого, желтого, синего, зеленого и оранжевого материалов.

Теперь взят новый технологический рубеж: запатентован Magic Ceramic, впервые представленный в лимитированной (пока — всего 20 экземпляров) серии моделей Big Bang Unico Magic Ceramic. В этих черных (по основному цвету корпуса) керамических часах безель из темно-серой керамики декорирован ярко-синими кругами, которые расположены в произвольном порядке — как в произведении современного абстрактного искусства. Несколько эпатажно, но когда Hublot этого боялась?

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В 42-миллиметровом в диаметре корпусе Big Bang Unico Magic Ceramic установлен автоматический мануфактурный механизм возвратного хронографа с 72-часовым запасом хода. Его отделка темно-серого цвета гармонирует с тоном безеля. Черный каучуковый ремешок с подкладкой довершает образ актуального произведения часового искусства.