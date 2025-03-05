В Казани пассажиры метро в феврале забыли около 200 вещей

Пассажиры казанского метрополитена в феврале потеряли порядка 200 вещей. Среди них оказалась коробка пиццы, букет цветов и аквариумная рыбка. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В вагонах также часто оставляли телефоны, документы, банковские карты, серьги, очки, сумки, рюкзаки, зарядки, шапки, перчатки и шарфы.

85% найденных в метро вещей вернули владельцам.

Ранее сообщалось, что в 2024 году пассажиры казанского метро оставили там 2 тыс. вещей.

Дарья Сайфиева