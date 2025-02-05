В 2024 году пассажиры казанского метрополитена забыли порядка 2 тысяч вещей. Среди самых необычных потерянных вещей: стоматологическая челюсть, мужские ботинки и домашние животные. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году пассажиры метро забыли порядка 2 тыс вещей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В 2024 году пассажиры метро забыли порядка 2 тыс вещей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

75% забытых вещей были возвращены владельцам. За январь 2025 года сотрудники метрополитена нашли 186 потерянных вещей.

Чаще всего среди забытых вещей оказываются телефоны, документы, банковские карты, серьги, зарядки, перчатки, шарфы и зонты.

Артём Дергунов