Екатеринбург и Тюмень вошли в топ-5 городов по объему строительства на январь

В пятерку городов по объему строительства жилья на январь 2025 года вошли Екатеринбург и Тюмень, передает «РИА Новости» со ссылкой на статистику единой системы жилищного строительства ДОМ.РФ

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На начало года в России строилось более 110 млн кв. м жилья, что соответствует 2,3 млн квартир. Более трети всех строительных проектов сосредоточены в пяти крупнейших городах страны, а на 15 мегаполисов приходится свыше половины от всего строительства квартир.

На первом месте по объему строительства находится Москва: здесь возводят 17,4 млн кв. м жилья. Второе место занимает Краснодар с показателем 5,3 млн кв. м, который опередил Санкт-Петербург (5,26 млн кв. м). Завершают пятерку Екатеринбург с 4,8 млн кв. м и Тюмень с 3,6 млн кв. м. В относительных величинах на душу населения Тюмень занимает второе место после Краснодара: здесь строится более 4 кв. м жилья на человека. Более 3 кв. м на душу населения возводят в Екатеринбурге, который занял шестое место по этому показателю — в рейтинге его обогнали Владивосток, а также подмосковные Мытищи и Красногорск.

Как сообщил руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал», объем строительства с момента старта «льготной ипотеки» в уральской столице вырос на 87%, за два год — на 37%,за год — на 20%. Пик на рынке недвижимости Екатеринбурга был в 2008 году, во второй раз — в 2014 году, а сейчас начинается спад.

Ирина Пичурина