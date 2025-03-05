Жительницу Новосибирска осудили за мошенничество с инвестициями на 19 млн рублей

Бердский райсуд Новосибирской области вынес приговор в отношении местной жительницы по делу о мошенничестве (ч. 2-4 ст. 159 УК РФ) на 19,5 млн руб. Подсудимой назначили 8,5 лет колонии общего режима, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с марта 2018-го по март 2023 года фигурантка дела убедила полтора десятка человек вложить деньги в развитие бизнеса, связанного с продажей недвижимости, торговлей одеждой, а также приобретением по сниженным ценам конфискованных автомобилей.

Часть средств, установили правоохранители, аферистка возвращала жертвам в виде процентов по займам, чтобы ввести их в заблуждение. Всего от действий злоумышленницы пострадали 17 человек.

Суд удовлетворил иск потерпевших на 17 млн руб.

Александра Стрелкова