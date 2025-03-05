МегаФон разогнал интернет в крупной районной больнице Кубани

Инженеры оператора модернизировали мобильную сеть в зоне Динской центральной районной больницы. Теперь врачам и пациентам доступны качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 150 Мбит/с.

Фото: Пресс-служба Мегафон

Технические специалисты МегаФона модернизировали уже работающее телеком-оборудование. Новая инфраструктура поддерживает высокочастотный диапазон LTE. После проведения работ увеличена емкость сети, оптимизировано распределение абонентов между базовыми станциями, обеспечено проникновение сигнала в строения с большим числом кабинетов, палат и лабораторий без потери качества соединения.

Более стабильный сигнал поможет специалистам клиники поддерживать связь с коллегами даже в периоды высокой нагрузки на сеть, а госпитализированные пациенты смогут общаться с близкими во время прохождения лечения. Топ популярных сервисов здесь возглавляют социальные сети и мессенджеры. Если распечатать все сообщения, отправленные со смартфонов посетителей Динской ЦРБ за этот год, то их количество будет сопоставимо с передачей свыше 3,5 миллионов фото с одного смартфона.

«За последний год потребление мобильного интернет-трафика в Динском районе увеличилось на 20%. Мы анализируем ситуацию и определяем те локации, где необходимо усиление сигнала. Особое внимание уделяем социально значимым объектам»,— сообщил директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Напомним, ранее оператор модернизировал сеть в станице Новотитаровской и поселке Южном Динского района, где проживают более 35 тысяч жителей.

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