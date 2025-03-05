Челябинского производителя поддонов оштрафовали на 10 млн рублей за коррупцию

ООО ТД «Втор-Групп» после возбуждения прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска дела об административном правонарушении оштрафовано на 10 млн руб. по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Директор компании Екатерина Кузнецова передала 1,2 млн руб. в качестве коммерческого подкупа, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что директор организации передала 1,2 млн руб. управляющему должностному лицу другой компании за помощь в сохранении объемов и увеличении количества товара. Уголовное дело в отношении получателя коммерческого подкупа по п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение незаконных действий в крупном размере) в настоящее время рассматривается судом.

Виталина Ярховска