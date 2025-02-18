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Донская компания «Атлантис-ПАК» увеличила производство на 11%

По итогам прошлого года донская компания «Атлантис-ПАК» одна из ведущих производителей упаковки в России увеличила объем выпуска продукции в денежном выражении на 11%. Производство полимерных пакетов выросло на 27%, а полиамидной колбасной оболочки – на 11%. Об сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Заместитель губернатора Игорь Сорокин отметил, что компания активно модернизирует свои производственные процессы, и фиксирует внимание на повышении эффективности и снижении экологического воздействия на окружающую среду использует переработанное сырье, снижает энергопотребление и внедряет замкнутые циклы водоснабжения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО ПКФ «АТЛАНТИС-ПАК» было зарегистрировано в м.р-н Аксайский в апреле 1997 года. Основной вид деятельности — производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Гендиректором указан Игорь Переплетчиков, учредителем — Киряки Саввиди. За 2023 года выручка от продаж составила более 15 млрд руб., чистая прибыль — более 5 млрд руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области производитель кофе «Чебоко» в 2024 году увеличил выпуск продукции до 1,4 млн кг, что на 35% больше, чем годом ранее.

Снежана Стодольская

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