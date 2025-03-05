С двух жителей Приангарья взыскали 100 млн рублей за контрабанду леса

Апелляционная инстанция Иркутского областного суда удовлетворила требования прокуратуры о взыскании с двух жителей Приангарья компенсации за контрабанду леса. Фигурантов дела обязали выплатить сумму, равную нанесенному ущербу — 100 млн руб., сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как писал «Ъ-Сибирь», приговор обвиняемым был вынесен в июле 2023 года. Тогда им назначили по 7 лет и 8 месяцев и 7 лет и 10 месяцев лишения свободы.

По данным правоохранителей, контрабандисты сбывали незаконно заготовленную древесину, используя фиктивные документы. Всего ими было экспортировано более 15 тыс. куб. м леса.

Александра Стрелкова