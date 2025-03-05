Жителя Ижевска отправили в СИЗО за незаконную продажу огнестрела

Жителя Ижевска отправили в СИЗО по обвинению в незаконной продаже пистолета Walther Model 9, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Фигурант проходит по части 2 статьи 222 УК РФ «Незаконный сбыт огнестрельного оружия» (до четырех лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что в марте 54-летний обвиняемый приобрел, перевозил и хранил огнестрельное оружие, после чего сбыл его. В региональном УФСБ добавили, что подсудимый намеревался заработать и не преследовал экстремистских или террористических целей. Пистолет был изъят.

Решение заключить обвиняемого под стражу принял Первомайский райсуд Ижевска. Подсудимый и его адвокат просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Фигуранта арестовали на два месяца, до 3 мая.