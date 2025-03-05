Жители Новороссийска услышали учебный сигнал сирен

В Новороссийске проверили систему оповещения населения – в 10:40 жители города-героя услышали электросирены и громкоговорители. Плановую проверку ранее анонсировали в ГУ МЧС России Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Специалисты оценили работоспособность всех элементов системы оповещения населения на случай угрозы возникновения ЧС природного и техногенного характера. Также в эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов прошел сигнал «Внимание всем!»

Как сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России Краснодарского края, такие мероприятия планово проводятся дважды в год – в первые среды марта и октября. Также сегодня, 5 марта, над Новороссийском в период с 12:00 до 16:00 будет запущен беспилотный летательный аппарат в районе полигона ТБО в селе Борисовка.

Алена Воробьева