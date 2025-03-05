Приставы добились выплаты нижегородцам 1 млн рублей компенсации за травмы в ДТП

Торговое предприятие, чей водитель стал виновником ДТП в Нижнего Новгороде, выплатило пострадавшим более 1 млн рублей компенсации за моральный вред. Об этом сообщили в региональном УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно информации, виновник на автомобиле лоб в лоб столкнулся с автомобилем потерпевших. Пострадавший водитель и его супруга получили серьезные травмы, последняя теперь передвигается в инвалидной коляске.

Суд постановил взыскать в пользу пострадавших компенсацию в размере более 1,4 млн руб., однако добровольно юрлицо решение не исполнило. Из-за этого пристав арестовали счета организации, а затем и транспортные средства. После ареста имущества руководство компании выплатило семье 1,15 млн руб., а также 83 тыс. руб. исполнительского сбора за несвоевременное исполнение решений суда.

Галина Шамберина