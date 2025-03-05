Суд отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в истязании ребенка

Свердловский райсуд Перми удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу местному жителю, обвиняемому в истязании пасынка. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю. Евгений Овсюков, по версии следствия, с марта 2024 года по 1 марта 2025 года неоднократно причинял физические и психические страдания своему пасынку. В частности, он систематически наносил ему побои и высказывал оскорбления. Telegram-канал 112 опубликовал видео, на котором видно, как мальчик убегает от отчима.

3 марта мужчина был задержан в рамках уголовного дела об истязании несовершеннолетнего.