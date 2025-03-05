В 10:40 среды, 5 марта, в Краснодаре включились сирены. Это ранее объявленная плановая проверка систем оповещения, она проходит по всей стране и продлится до 12:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Как ранее сообщали в экстренных службах, в указанный промежуток времени жители городов могут услышать сирены. В этот момент следует включить любой из 10 российских общедоступных телевизионных каналов или «Радио России» и прослушать специальное сообщение. Гражданам рекомендовали сохранять спокойствие.

На территории Кубани функционирует более 2,1 тыс. устройств оповещения. Также работают свыше 1,1 тыс. устройств муниципальных систем оповещения.

Вячеслав Рыжков