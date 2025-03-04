На Кубани плановую проверку систем оповещения проведут 5 марта

В Краснодарском крае 5 марта состоится плановая проверка систем оповещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сирены прозвучат с 10:40 до 12:00. Услышав сигнал, необходимо включить любой из десяти российских общедоступных телевизионных каналов и прослушать специальное сообщение.

В регионе функционирует более 2,1 тыс. устройств оповещения, входящих в состав региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, и более 1,1 тыс. устройств муниципальных систем оповещения.

Алина Зорина