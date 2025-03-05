Советником главы Старооскольского горокруга назначили участника СВО

Глава Старооскольского горокруга Белгородской области Владимир Жданов назначил своим советником Руслана Хазыкова, ранее участвовавшего в спецоперации. Об этом господин Жданов сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Хазыков

Фото: из Telegram-канала Владимира Жданова Руслан Хазыков

Фото: из Telegram-канала Владимира Жданова

Руслан Хазыков родился в Приморье, будучи ребенком переехал в Белгородскую область. Прошел срочную службу в армии. Окончил Белгородскую государственную сельскохозяйственную академию (ныне — университет), после чего работал ветеринаром. Стал мастером спорта по пауэрлифтингу. В июне 2022 года ушел на СВО, где принимал участие в боевых действиях на Харьковском, Луганском и Донецком направлениях. В феврале 2025 года вернулся домой по состоянию здоровья. Кавалер ордена Мужества.

Владимир Жданов с 2018 года до конца 2024-го возглавлял Шебекинский округ Белгородской области. Руководителем администрации Старооскольского горокруга был избран в конце января. Сменил на этом посту Андрея Чеснокова, который перешел на должность советника директора Старооскольского геологоразведочного института (филиал Московского геологоразведочного института имени Серго Орджоникидзе).

Алина Морозова