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Совладелец «Ростсельмаша» назвал 2024 год худшим по продажам

Прошлый год по продажам сельхозтехники был худшим за десять лет. Такое мнение выразил совладелец компании «Ростсельмаш» Константин Бабкин в своем Telegram-канале.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Пошлины на экспорт зерна, высокие ставки по кредитам, повышение цен на сырьё, — вот это всё влияет», - объяснил предприниматель причины снижения спроса на технику со стороны аграриев. Количество проданной «Ростсельмашем» техники в 2024 году в сообщении не уточняется.

По словам Константина Бабкина, раньше ситуацию «сглаживали с помощью мер поддержки, но теперь на них стали экономить. Причём экономить не на всех одинаково, а по-разному». По данным совладельца завода, «Ростсельмаш» получает субсидий значительно меньше, чем другие предприятия.

«Впрочем и другие сильно по-разному. Такая экономия ведёт к демотивации производителей и к торможению развития», - резюмировал Константин Бабкин.

Компания «Ростсельмаш» является крупнейшим производителем комбайнов в России, также выпускает другие виды техники.

Сергей Иванов

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