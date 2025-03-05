УрФУ получил четыре патента по работе с редкоземельными металлами в 2024 году

Уральский Федеральный университет (УрФУ) в Екатеринбурге в 2024 году зарегистрировал четыре патента в области извлечения и переработки редкоземельных металлов, сообщили в вузе. Всего за последние 12 лет университет получил 33 патента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Исследованиями занимаются специалисты кафедры редких металлов и наноматериалов Физико-технологического института УрФУ, работающие над извлечением редкоземельных металлов, получением скандия и переработкой высокомагнезиальных сидеритовых руд, а также над другими материалами.

Профессор Владимир Рычков отметил, что такие металлы находят применение в электронике, автомобилестроении, атомной промышленности. При этом ученые кафедры занимаются изучениям редкоземельных металлов и всеми этапами их производства более 70 лет. «Предметом изучения являются вопросы выделения, концентрации и очистки металлов. Это уникальная группа металлов, которые справедливо называют "витаминами промышленности". При этом с развитием технологий расширяется и сфера применения этой группы металлов, поэтому изучение их перспективно и необходимо для формирования в будущем полного производственного цикла использования редкоземельных металлов»,— рассказал он.

В 2024 году УрФУ вошел в топ-2 российских вузов по изобретательской активности. В тройке институтов университета по количеству заявок на регистрацию изобретений лидируют Институт новых материалов и технологий (38 заявок), Химико-технологический институт (35 заявок) и Уральский энергетический институт (20 заявок).

На Урале есть несколько действующих месторождений, на которых ведется попутная добыча редкоземельных металлов. Например, скандий часто встречается вместе с рудами алюминия — он содержится в отвалах на Богословском алюминиевом заводе в Свердловской области.

Подробнее о наличии на Урале редкоземельных металлов — в материале «Когда государству станет надо, это все быстро закрутится»

Ирина Пичурина