«Когда государству станет надо, это все быстро закрутится»

США и Россия ведут переговоры о возможной совместной добыче редкоземельных металлов. В первую очередь рассматриваются новые российские регионы — ДНР и Запорожье, но они есть и на других территориях России. Доктор геолого-минералогических наук, доцент кафедры минералогии, петрографии и геохимии Уральского государственного горного университета (УГГУ) Михаил Попов рассказал «Ъ-Урал» о перспективах их разработки на Урале.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доктор геолого-минералогических наук, доцент кафедры минералогии, петрографии и геохимии Уральского государственного горного университета (УГГУ) Михаил Попов

Фото: Пресс-служба УГГУ Доктор геолого-минералогических наук, доцент кафедры минералогии, петрографии и геохимии Уральского государственного горного университета (УГГУ) Михаил Попов

Фото: Пресс-служба УГГУ

На Урале есть несколько действующих месторождений, на которых ведется попутная добыча редкоземельных металлов. В Курганской области АО «Далур» (входит в «Росатом») добывает уран. С 2014 года там был запущен проект по извлечению скандия, раньше его сбрасывали в отвалы.

Скандий часто встречается вместе с рудами алюминия. Так, он содержится в отвалах на Богословском алюминиевом заводе в Свердловской области. В феврале 2025 года предприятие сообщило, что намерено реализовать проект по добыче 1,5 т оксида скандия в год.

У челябинского завода «Карабашмедь» в отвалах «содержится половина таблицы Менделеева», и сейчас предприятие может задуматься о том, чтобы начать вести их разработку. Соликамский магниевый завод (входит в «Росатом») в Пермском крае добывает редкоземельные металлы из карбонатов редких земель.

«Вишенка на торте» — Качканарский горно-обогатительный комбинат (входит в «Евраз») и его хвостохранилища в Свердловской области. В 2014 году китайские ученые предложили технологию добычи из них редкоземельных металлов, но промышленного производства пока нет.

Действующих горных предприятий по добыче редкоземельных металлов на территории Свердловской и Челябинской областей нет, но месторождения и проявления имеются — например, Тенякское, недалеко от поселка Никольское (Челябинская область). В 1995-1997 годах УГСЭ на территории месторождения проводили поисковые работы на скандий. Требуется финансирование на продолжение работ по оценке и разведке месторождения, прежде чем приступить к добыче редкоземельного металла.

Небольшие проявления редкоземельных металлов и возможность их добычи в будущем есть возле Сысерти (Свердловская область), а так же на Макаровском проявлении возле Верхне-Макаровского водохранилища. Ранее редкоземельные металлы добывали на Вишневогорском месторождении, но в настоящее время местный ГОК добывает только полевой шпат.

На Урале есть залежи монацитовых песков — это минерал, который может содержать скандий, итрий, неодим и церий. Монацит содержится в гранитах, но распылен по ним, как «изюм в булочке». Такие залежи есть, в частности, под городом Реж (Свердловская область).

Больший интерес представляют редкие металлы, которые более важны для промышленности. Некоторая их часть уже добыта, но в качестве отходов находится в отвалах. Так часть редких металлов (литий, цезий, рубидий, бериллий) есть в хвостохранилищах и, в частности, в Малышевском рудном узле.

Залежи редкоземельных металлов зачастую находятся в отвалах и хвостохранилищах. Чтобы найти их, требуется программа переоценки, но пока ее никто не финансирует. Заниматься добычей редкоземельных металлов — не так сложно. Наиболее тяжелой задачей является их извлечение из руды. Необходимо строить предприятия, которые занимались бы их переработкой.

Иногда до месторождений бывает трудно добраться. Например, в Якутии на Куларском месторождении (в 1970-е годы занималось добычей золота) есть минерал куларит, который как раз относится к редким землям. Но добраться до месторождения Кулар можно только с помощью зимника, к нему не проложена дорога.

Поэтому Центр камня УГГУ предлагает пересмотр техногенных отвалов и хвостохранилищ действующих месторождений.

В этом случае могут потребоваться существенные инвестиции в геологоразведку. Но если стране потребуется — найдут. Например, заставят действующие комбинаты извлекать редкие земли попутно или снизят часть налогов, чтобы предприятиям это было выгодно.

Проблема в том, что сейчас новый закон об отвалах сделан так, что содержать их невыгодно. На разработку собственных отвалов месторождения обязывают брать лицензию и проводить геологическую разведку. Сразу использовать не дают, поэтому они просто лежат. Но когда государству станет надо, это все быстро закрутится.

Добыча редкоземельных металлов на Урале возможна, когда достаточно разовьются технологии и цена на них поднимется достаточно, чтобы нашлись заинтересованные инвесторы. В этом случае можно пригласить китайские предприятия, поскольку они в этом очень заинтересованы, а их технологии на данном этапе более развиты. Мы уже отстали от этого рынка, и отстанем еще сильнее, если не будем думать стратегически. Через 10 лет это точно будет выгодно, их точно будут добывать.

Подготовила Анна Капустина