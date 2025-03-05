«Положительная реакция из США не заставила себя ждать»

Президент Украины выразил сожаление американскому коллеге Дональду Трампу по поводу случившегося в Белом доме и обозначил готовность к мирным переговорам. В последующем обращении к нации Владимир Зеленский пообещал, что никогда не согласится на принципиальные уступки российской стороне. В США положительно оценили выступление украинского лидера и не исключили восстановления поставок вооружений. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе предпочитает в такой ситуации воздержаться от каких-либо прогнозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Накануне эпохального выступления Дональда Трампа перед Конгрессом Соединенных Штатов Владимир Зеленский опубликовал на платформе Х большое послание Америке и лично ее президенту. Президент Украины выразил сожаление, что последняя встреча в Белом доме прошла не так, как предполагалось. Поэтому настало время все исправить. Команда Зеленского готова работать под сильным руководством Дональда Трампа. И дальше самое главное: Украина согласна как можно скорее сесть за стол переговоров.

Далее Зеленский представил собственный мирный план, который прямо перекликается с тем, что ранее предлагал Эмманюэль Макрон. Если кратко, суть в том, чтобы остановить боевые действия на море и в воздухе, включая удары по энергетической инфраструктуре, провести полный обмен пленными по принципу всех на всех, а далее продолжить диалог с целью подписания большого соглашения. Естественно, сделке по полезным ископаемым никто препятствий чинить не собирается. Киев готов прямо немедленно ее подписать.

Как известно, Трамп настаивает на немедленном, а не поэтапном переходе к мирному решению. Россия не раз заявляла, что против каких-либо перемирий. Вопрос нужно решать в корне и сразу раз и навсегда. То есть переговоры, пожалуйста, но без остановки боевых действий с целью заключить глобальное соглашение о новой архитектуре безопасности и месте Украины в нем. Хотя консультации о запрете ударов по энергетике уже пытались провести во второй половине 2024 года при посредничестве Катара, но не получилось.

Однако, несмотря на то, что Зеленский напрямую не извинился, положительная реакция из США не заставила себя ждать. Спикер палаты представителей Майк Джонсон и даже вице-президент Джей Ди Вэнс не исключили, что поставки оружия Украине, замороженные 4 марта, могут быть оперативно разморожены. Высокие американские представители признают, что это была временная, вернее, воспитательная мера.

То есть переговоры и военная помощь это синхронный процесс. Сядете за стол — получите оружие. Нет, значит, нет.

Что же, прогнозы сейчас делать нет никакого смысла. Возможно, Дональд Трамп сменит гнев на милость в отношении Зеленского. Нельзя также исключать, что России предлагаются широкие возможности возращения в большую мировую политику. В частности, посредничество в иранском вопросе. Не зря ведь эта информация появилась прямо накануне речи Трампа, но, видимо, в обмен на некие уступки, в частности, по Украине.

Опять же, гадать не будем. В Кремле Зеленского тоже похвалили. Однако, что касается нового раунда переговоров с США, информации на этот счет не имеется. Может быть, президент Аргентины Хавьер Милей и поторопился удалять фотографии с Зеленским. Сейчас время такое, что лучше паузу выдерживать, дабы потом не пожалеть.

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Дмитрий Дризе