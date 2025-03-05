«Активный компонент»: производители готовы подписать соглашение с правительством о CЗЛС

Российские фармкомпании готовы подписать с правительством юридически значимое соглашение о гарантиях производства препаратов из формируемого перечня стратегически значимых в России, заявил на круглом столе «Ъ» президент производителя фармсубстанций «Активный компонент» Александр Семенов. По его мнению, такой документ мог бы нивелировать риски дефицитов и монополии на российском рынке.

«Если взять компании — "Фармасинтез", "Герофарм", "Активный компонент", "Промомед", "Велфарм", "Полисан", "Р-Фарм" — это компании, которые на протяжении последних пяти лет инвестируют в Россию, несмотря ни на какие ветра, которые над нами дуют… Мы никуда отсюда не уйдем, куда нам уходить. Более того, мы нарастим компетенции, еще и за границу будем поставлять наши лекарственные препараты полного цикла»,— заявил господин Семенов. Он подчеркнул, что пока не согласовывал эту позицию с другими представителями отрасли, но уверен в их содействии.

Законопроект о перечне стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) прошел первое чтение в Госдуме 25 февраля. Предполагается, что лекарства из списка, который должно сформировать правительство, получат преференции при госзакупке по правилу «второй лишний». По этому правилу, если в конкурсе участвуют препараты, полностью произведенные в России, остальные заявки будут отклоняться.

Александр Семенов также отметил, что механизм второго лишнего предполагает окно возможностей и для иностранных компаний: они могут локализовать производство и получить право на участие в госзакупках наравне с российскими компаниями.

По мнению господина Семенова, механизм стоит запускать не откладывая, с сентября 2025 года. Ранее несколько ассоциаций фармпроизводителей высказались за то, чтобы отложить его введение до начала 2027 года.

О том, почему фармотрасль разошлась в оценках критериев формирования перечня СЗЛС,— в материале «Ъ-Здравоохранение».

Виктория Колганова