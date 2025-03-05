Депутаты Госдумы ответили на претензии фармкомпаний к новым правилам госзакупок

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономполитике Станислав Наумов (ЛДПР) в ходе круглого стола «Ъ» высказался об иностранных фармкомпаниях. По его словам, из-за их действий, в том числе отзыва регистрационных удостоверений на некоторые препараты, российские пациенты лишаются необходимого лечения. Он считает, что в таких условиях они не имеют права требовать от российских властей каких-либо преференций, в том числе отсрочки введения механизма «второй лишний» для препаратов из формирующегося перечня стратегически значимых.

Законопроект, который регламентирует ведение перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), прошел первое чтение в Госдуме 25 февраля. Производство таких препаратов должно быть обеспечено на территории России. Предполагается, что лекарства из списка получат преференции при госзакупке по правилу «второй лишний». По этому правилу, если в конкурсе участвуют препараты, полностью произведенные в России, остальные заявки будут отклоняться. Правило планируют применять для СЗЛС с 1 сентября, однако фармпроизводители просят отложить его введение до начала 2027 года.

На прошлой неделе производители направили письмо с предложениями по «второму лишнему» председателю Госдумы Вячеславу Володину. Вадим Кукава, исполнительный директор ассоциации «Инфарма», также подписавшийся под письмом, в ходе круглого стола еще раз высказался об этих предложениях. Он отметил, что законодателям также стоило бы подумать о более тщательной защите интеллектуальной собственности.

«Вот есть дорога с двусторонним движением, вы измените к нам, иностранным производителям, движение было лучше, ну а мы в любой момент все равно можем отказать в регистрации (препаратов на территории РФ.— Ъ)»,— прокомментировал слова господина Кукавы зампред комитета Госдумы по здравоохранению Евгений Нифантьев (ЕР).

Господина Нифантьева поддержал Станислав Наумов. «От себя лично могу сказать: мы те порядки, которые были до введения западных санкций против России, больше терпеть не будем. Вы не будете здесь иметь никакого комфортного режима. Прекращайте прикрываться интересами граждан Российской федерации. Ваши интересы — это стоимость акционерного капитала компаний, которые финансируют ВСУ»,— заявил он.

Член комитета по защите конкуренции Ирина Филатова (КПРФ) в ходе своего выступления отметила, что иностранные компании ежемесячно отзывают регистрационные удостоверения на свои препараты в РФ, в том числе на те, зарегистрированных аналогов которых в стране нет. Заместитель гендиректора фармкомпании «Герофарм» Марина Рыкова в ходе обсуждения привела более точную цифру: 50 регудостоверений было отозвано только за последние несколько месяцев. По мнению госпожи Филатовой, эти и другие «скрытые» санкции фармкомпаний бьют по гражданам России, которые лишаются доступа к лекарствам.

Почему фармпроизводители опасаются «второго лишнего» — в материале «Ъ» «Споры о лишнем».

Виктория Колганова