На расширение Ирбитского тракта в Тюменской области выделят 8,5 млрд рублей

Работы по расширению Ирбитского тракта в Тюменской области до четырех полос обойдутся в 8,5 млрд руб., сообщили «РБК-Тюмень» в главном управлении строительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Реконструкция участка дороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области длиной 28 км включает строительство 12 мест для разворота, предусмотрено размещение наружного освещения и тротуаров в границах села Кулаково, а также вблизи пешеходных переходов и автобусных остановок.

Работы будут проводиться в восемь этапов. Проекты планировки территории для двух из них уже разработаны, сейчас власти занимаются изъятием земельных участков. Проектная документация на реконструкцию была утверждена и прошла государственную экспертизу в 2023 году. Документацию отправят на экспертизу в течение 2025 года.

Напомним, в Тюмени в районе Мелиораторов в течение пяти лет планируют обустроить 11 км дорог. В период с 2025 по 2026 годы запланированы работы на 4 км дорог для обеспечения подъездных путей к жилым массивам. В 2024 году построили около 1,48 км дорог.

Ирина Пичурина