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В районе Мелиораторов в Тюмени за пять лет построят 11 км дорог

В Тюмени в районе Мелиораторов в течение пяти лет планируют обустроить 11 км дорог, сообщил в своем telegram-канале глава города Максим Афанасьев. Также там продолжается активное строительство, включая жилые комплексы для молодых семей.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В период с 2025 по 2026 годы запланированы работы на 4 км дорог для обеспечения подъездных путей к жилым массивам. В 2024 году построили около 1,48 км дорог:

  • улица Ишимская — от улицы Когалымской до улицы Зимней (0,61 км);
  • улица Ненецкая — от улицы Когалымской до улицы Буровиков (0,70 км);
  • проезд между улицами Ишимской и Ненецкой — 0,17 км.

Кроме того, с 20 января вводится укороченный маршрут автобуса №37 «поселок ММС — улица Пролетарская», который будет курсировать от остановочного пункта «поселок ММС» до нового корпуса школы №45 на улице Ишимской, 11 через улицу Голышева в обход поселка ММС. Расписание движения автобусов будет адаптировано под школьные часы.

Также в районе в ближайшие пять лет планируется комплексное развитие территории (КРТ) площадью 2,22 га. «Важнейшие социальные задачи будут решаться за счёт внебюджетных средств инвесторов-застройщиков. Они обеспечат территорию всеми необходимыми коммуникациями, дорогами и парковочными местами»,— рассказал господин Афанасьев.

Напомним, в прошлом году в Тюменской области построили пять новых школ: в частности, в Тюмени появилась школа на 1101 учебное место и крытый каток на ул. Народная, также в микрорайоне Мелиораторов построили детский сад.

Ирина Пичурина

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