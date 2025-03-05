Экс-главе госкоммолодежи Башкирии продлили домашний арест до июня

Кировский районный суд Уфы, рассматривающий уголовное дело в отношении бывшего председателя госкомитета Башкирии по молодежной политике Яны Гайдук, по ходатайству обвинения продлил ей срок домашнего ареста до 23 июня. Следующее заседание по делу назначено на 25 марта. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Яна Гайдук возглавляла госкомитет с начала 2022 года до января 2024 года. В июне прошлого года в отношении экс-чиновницы возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2021 году на посту председателя госкомитета она неправомерно распорядилась заключить контракт с подрядчиком для переоборудования архитектурного памятника «Дом Костерина» в молодежное пространство «Йэшлек House». Ремонт здания проводился без историко-культурной экспертизы и обязательных разрешений, полагают в Следственном управлении СКР. Кроме того, работы принимались без проверки.

Вину Яна Гайдук не признает.

Идэль Гумеров