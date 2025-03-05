Проверка систем оповещения пройдет в Ижевске 5 марта

5 марта в 10:40 в Ижевске включатся электросирены и акустические устройства региональной и муниципальной автоматизированных систем централизованного оповещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шуткин, Telegram Фото: Андрей Шуткин, Telegram

С 10:43 до 10:44 проверочный сигнал оповещения заместит эфир общероссийских телеканалов «Первый канал», «Россия-1», «Россия 24», «Пятый канал», «НТВ», «ОТР», «ТВ Центр», «Матч ТВ» и «Карусель» и радиостанций «Радио Россия», «Вести FM» и «Маяк».