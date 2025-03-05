В регионах включат сирены

Плановая проверка систем оповещения пройдет в среду, 5 марта, в регионах России, включая Самарскую, Оренбургскую и Ульяновскую области. Сирены заработают в 10:40 (MSK+1).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Включение сирен означает сигнал «Внимание всем!». В этот период жителям регионов рекомендуют включить телевизоры, радиоприемники и ознакомиться с передаваемой информацией.

Во время работы сирен эфир обязательных ТВ-каналов временно заместят видеороликом о проведении проверки систем оповещения. Такая проверка проводится дважды в год.

Георгий Портнов