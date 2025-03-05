Против экс-замначальника саратовской колонии возбудили уголовное дело

Саратовские следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) в отношении бывшего замначальника исправительной колонии регионального УФСИН. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно релизу, с марта по декабрь минувшего года фигурант по указанию начальника требовал от осужденных из личной заинтересованности отремонтировать здание учреждения за деньги их родственников. Противоправные действия пресекли сотрудники региональных УФСБ и УФСИН.

Сейчас уголовное дело находится в производстве. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов