Приставы опечатали пять точек общепита в Перми и Чусовом

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю закрыли пять точек общепита в Перми и Пермском крае. Основанием для этого послужили судебные решения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

В Чусовом судебные приставы опечатали кафе «Караван», «Шаурма» и две «Чебуречные». Ранее в этих заведениях были выявлены грубые нарушения санитарных требований. В кафе отсутствовали водо- и теплоснабжение, канализация, не было санузлов, не соблюдался принцип поточности технологических процессов, прием пищевой продукции проходил без маркировок и сопроводительных документов, к работе были допущены сотрудники без медицинского освидетельствования и гигиенического обучения. Суд признал владельцев точек общепита виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности.

Судебные приставы Свердловского района Перми приостановили деятельности пекарни «Хлебница», расположенной на Комсомольском проспекте, 60. Ранее краевой Роспотребнадзор установил, что в этой точке сети недостаточно оборудования для обеспечения полноценного технологического процесса; помещение, в котором замешивалось тесто и готовились начинки, использовалось также как склад продуктов и раздевалка сотрудников; кроме того, на предприятии допускались встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Суд приостановил работу этой пекарни на 30 суток.