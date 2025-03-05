Красноярский край объявил торги на концессию по строительству экотехнопарка

Правительство Красноярского края объявило торги на право заключения концессионного соглашения по созданию и эксплуатации объекта обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов «Норильский экотехнопарк», сообщается на портале ГИС «Торги». Максимальная стартовая стоимость контракта составляет 7,1 млрд руб. Заключить концессионное соглашение со сроком действия до 2042 года планируется в 2025 году.

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«При исполнении соглашения концессионер обязан обеспечить привлечение инвестиций, общий объем которых составляет не менее 3,4 млрд руб. и не более 5,1 млрд руб. в ценах соответствующих лет с учетом НДС», - говорится в документации.

В рамках концессии предлагается создать сортировочный комплекс, мощностью до 71 тыс. тонн отходов в год, участок для обезвреживания с минимальной мощностью 25 тыс. тонн в год. полигон для захоронения - 51 тыс. тонн в год. Период технической эксплуатации составит не менее 25 лет. В рамка концессионного соглашения валовая выручка прогнозируется в размере более 7 млрд руб.

Заявки с предложениями от концессионеров принимаются на конкурс до 17 апреля. Итоги будут подведены 13 августа.

Лолита Белова