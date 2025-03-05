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Алтайский департамент по работе с «федералами» возглавила Елена Жалыбина

Департамент администрации губернатора и правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти возглавила Елена Жалыбина. На этом посту она сменила Игоря Федорова. Информация о кадровых перестановках размещена на сайте регионального кабмина.

Игорь Федоров руководил департаментом с октября 2023 года. В феврале этого года он покинул свой пост по собственному желанию.

До назначения Елена Жалыбина была консультант-советником губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Ранее она работала начальником первого отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по региону. Госпожа Жалыбина имеет звание майора полиции.

Александра Стрелкова

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