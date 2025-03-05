На общественные обсуждения вынесут граддокументацию по редевелопменту промзоны в Балатово

Региональное минимущество направляет проект планировки территории, ограниченной улицами Космонавта Леонова, Рязанской и Геологов, на общественные обсуждения. Такая информация указана в приказе, утвержденном министерством. Документ подписан 25 февраля главой минимущества Ларисой Ведерниковой. Согласно приказу, проект планировки площадки в границах улиц Космонавта Леонова, Рязанской и Геологов соответствует требованиям градостроительного законодательства РФ. Проект подготовлен в интересах ООО СЗ «ЖК “Спутник”», планирующего застройку вышеуказанной территории.

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Как стало известно в январе на заседании пермской комиссии по землепользованию и застройке, освоением указанной земли в Балатово собирается заняться компания СЗ «ЖК “Спутник”» бизнесмена Вадима Меледина. К застройке предполагается участок площадью 0,97 га в квартале улиц Рязанской, Леонова и Геологов. Пустующая земля находится возле дома «Родной» на ул. Леонова, 45, недалеко — спортивная школа карате (ул. Леонова, 47а). Проект будет реализован с помощью механизма комплексного развития территории (КРТ). Площадь жилья комплекса в Балатово составит ориентировочно 19 тыс. кв. м. Приступить к строительству объектов предполагается в конце 2025 года.

Предприниматель Вадим Меледин десять лет ведет деятельность в области строительства, и его организация «Парма» является крупным подрядчиком по возведению соцобъектов в Прикамье. СЗ «ЖК “Спутник”» уже заключил с краевыми властями договор КРТ, согласно которому возведет на участке площадью почти 1 га жилье, улично-дорожную сеть и физкультурно-оздоровительный комплекс для школы.