В Орске обновят декларацию безопасности дамбы

Подрядчик приступил к декларированию безопасности дамбы в Орске. Об этом сообщил глава города Артем Воробьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паводок 2024 года в Оренбуржье стал одним из самых многоводных и разрушительных в истории

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Паводок 2024 года в Оренбуржье стал одним из самых многоводных и разрушительных в истории

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В понедельник, 3 марта, подписан муниципальный контракт, и уже на этой неделе подрядчик начал подготовку к выполнению работ. Срок у него довольно сжатый — до начала весеннего паводка»,— говорится в сообщении.

Декларация безопасности гидротехнического сооружения —документ, который подтверждает соответствие объекта требованиям закона. Срок действия предыдущей декларации дамбы в Орске истек осенью 2024 года.

Однако подготовка нового документа была отложена из-за аварийно-восстановительных работ на проранах, которые завершились поздней осенью. В декабре была разработана дорожная карта по устранению повреждений дамбы, не связанных с проранами.

В январе 2025 года специалисты провели оценку годности объекта и составили смету. После этого были объявлены торги.

Перед этим горожане высказали опасения в связи с новой угрозой подтопления территории во время паводка. Во время половодья в апреле 2024 года в Оренбуржье прорвалась насыпная дамба в Орске, построенная в 2010-м году и рассчитанная на уровень воды в 5,5 м. Из-за проливных дождей и таяния снега уровень воды в реке Урал поднялся до 9,6 м.

С территории массово эвакуировали граждан. В результате паводка в 2024 году в Оренбуржье было уничтожено имущество и жилье десятков тысяч жителей.

Георгий Портнов