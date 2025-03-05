Жительницу Волгограда будут судить за выпадение сына из окна

Мировой судья судебного участка № 114 Тракторозаводского района Волгограда рассмотрит уголовное дело о причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью малолетнего (ч. 1 ст. 118 УК РФ) в отношении 24-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, вечером 16 сентября минувшего года фигурантка оставила своего 4-летнего сына без присмотра в комнате с открытым настежь окном в квартире дома № 15 на ул. Дзержинского Тракторозаводского района. Когда мать вышла в другую комнату, ребенок забрался на стоявший рядом с окном диван и выпал со второго этажа. Мальчик получил телесные повреждения.

Прокуратура Тракторозаводского района Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение. Фигурантка полностью признала свою вину.

Павел Фролов