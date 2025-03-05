Прокуратура начала проверку после гибели людей на пожаре в Хвалынском районе

Хвалынская городская прокуратура приступила к проверке по факту гибели людей на пожаре в жилом доме по ул. Молодежная в с. Ивановка Хвалынского района Саратовской области. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, пожар в доме произошел примерно в 03:00 5 марта. На пожаре погибли люди, включая несовершеннолетних. Пострадавших доставили в медучреждение. На место выезжал Хвалынский городской прокурор Сергей Силаев.

По данным СУ СКР по Саратовской области, жертвами пожара стали женщина и ее несовершеннолетний сын. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов