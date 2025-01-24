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Оборот розничной торговли в Тюменской области превысил 670 млрд рублей

Потребительский рынок в Тюменской области продолжает расти: оборот розничной торговли в 2024 году превысил 670 млрд руб., рост в сопоставимых ценах составил 110,3%, сообщил в своем telegram-канале заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По его словам, на это повлияли увеличение числа жителей и гостей региона, стабильность покупательского спроса, а также рост количества торговых сетей. Например, по соглашению с X5 Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») к концу 2025 года прогнозируется рост числа торговых точек на 70%. Он также подчеркнул, что размещение магазинов в жилых домах снижает нагрузку на общую городскую инфраструктуру.

Кроме того, замгубернатора назвал важным развитие логистической инфраструктуры: в декабре 2024 года в Тюменском районе начала работу первая очередь логистического центра Ozon, а в Тюмени началось строительство логистического центра торговой сети «Монетка». Ведутся переговоры с другими заинтересованными сторонами о строительстве складских комплексов.

Ранее срок сдачи тюменского логистического комплекса Wildberries перенесли на 2028 год — на текущий момент региону не хватает ресурсов на подведение инженерных и транспортных коммуникаций к участку планируемого строительства.

Ирина Пичурина

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