В Приморье не могут найти виновников сливов нефтепродуктов в море

В 2024 году в акватории залива Петра Великого зафиксировано 37 случаев сброса нефтепродуктов, но найден был виновник только одного инцидента. Об этом сообщили на совещании, организованном комитетом по продовольственной политике и природопользованию заксобрания Приморского края.

В пресс-службе краевого парламента отметили, что без четкой системы мониторинга состояния вод и взаимодействия различных структур эффективно бороться с загрязнениями невозможно. Между тем, по мнению депутатов, в настоящее время отсутствует ответственный орган, который обязан вести поиск источника загрязнения акватории.

Участники совещания предложили ввести систему отбора проб топлива на каждом судне, заходящем в порты Приморья. Это поможет выявлять нарушителей. Также обсуждались меры по ужесточению штрафов за сброс нефтепродуктов и изменения в Водный кодекс РФ, обязывающие компании заключать договоры водопользования.

«Несколько прецедентов с выпиской больших штрафов удержат многих от соблазна сливать что-либо в акваторию»,— заявил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко.

В феврале Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал на 630 тыс. руб. судовладельцев танкеров «Волгонефть», потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре прошлого года. Тогда в море попали около 2,5 тыс. тонн мазута.

Алексей Чернышев, Владивосток