Водопровод не дотянули к сроку

Крупнейший дорожно-строительный подрядчик Башкирии «Башкиравтодор» смог отсудить у уфимской строительной компании «Реконструкция» 162 млн руб. за срыв графика работ при строительстве водопровода в поселке Цветы Башкирии. «Реконструкция», которая была субподрядчиком работ, должна была выполнить свою часть контракта до конца 2022 года, но не уложилась в срок. В результате «Башкиравтодор», будучи генподрядчиком, расторг с ней договор в одностороннем порядке. Параллельно «Башкир-автодор», который находится в процедуре наблюдения, пытается отбиться от претензий заказчика на 40 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии взыскал с ООО «Строительная компания “Реконструкция”» 162,3 млн руб. задолженности перед АО «Башкиравтодор» по двум договорам субподряда на строительство водопровода.

В декабре 2021 года «Башкир-автодор» стал генподрядчиком строительства водопровода от водозабора «Кооперативная поляна» в коттеджный поселок Цветы Башкирии, в котором проживают

3,1 тыс. человек. Заказчиком было министерство жилищного и коммунального хозяйства республики. На момент подписания стоимость контракта оценивалась в 322,4 млн руб., но затем выросла до 354,6 млн руб. Источник финансирования — республиканский бюджет. Планировалось, что объект будет готов к концу июня 2023 года, однако срок контракта был продлен до конца осени 2024 года.

«Башкиравтодор» нашел субподрядчика в лице «Реконструкции», с которой заключил два договора на общую сумму 233,5 млн руб. Свою часть работ «Реконструкция» должна была выполнить до конца 2022 года.

ООО «СК “Реконструкция”» зарегистрировано в 2014 году в Москве, сейчас прописано в Уфе. Учредитель компании с уставным капиталом 10 тыс. руб.— предприниматель из Омской области Александр Анисимов. Финансовые показатели не публикуются. АО «Башкиравтодор» — крупнейший дорожно-строительный подрядчик Башкирии, зарегистрировано в 2010 году в Уфе после реорганизации одноименного ГУП. 59,3% акций принадлежит региональному минземимущества, остальная часть акций — государственной инвестиционной компании «Регональный фонд». В мае 2024 года в компании введена процедура наблюдения.

«Башкиравтодор» авансировал часть работ на сумму 142,9 млн руб., однако, следует из материалов дела, по состоянию на середину марта 2023 года субподрядчик отработал лишь малую часть аванса. Это стало поводом для досудебной претензии об оплате неустойки за просрочку. А в начале мая 2023 года «Башкиравтодор» уведомил «Реконструкцию» об одностороннем расторжении сделок и потребовал вернуть неотработанный аванс.

В ответном письме, направленном уже после расторжения договоров, субподрядчик представил акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости на сумму около 120,5 млн руб.

Не дождавшись удовлетворения требований, 23 августа 2023 года «Башкиравтодор» обратился в суд. В исковом заявлении компания, в частности, указывала на «высокую социальную значимость» строительства водопровода в Цветы Башкирии.

«Реконструкция» обратилась с встречным иском, в котором просила признать односторонний отказ генподрядчика от договоров незаконным. Однако суд не стал рассматривать заявление субподрядчика, посчитав, что совместное делопроизводство не приведет к ускорению процесса.

В итоге арбитражный суд Башкирии отказался рассматривать представленные «Реконструкцией» акты как доказательство выполнения работ, так как документы были составлены после расторжения соглашений, и согласился с правом генподрядчика на взыскание 111,5 млн руб. аванса. Кроме того, суд обязал компанию выплатить 22,5 млн руб. неустойки и 28,1 млн руб. процентов, начисленных за пользование чужими средствами.

Получить комментарий у представителей «Реконструкции» не удалось — в открытых источниках нет контактов компании.

Строительство водопровода в Цветы Башкирии стало также поводом для разбирательств между мин= ЖКХ и «Башкиравтодором». Генподрядчик в судебном порядке хочет продлить контракт до начала лета этого года, а министерство, в свою очередь, хочет взыскать с компании около 40 млн руб. за срыв графика. Дела рассматриваются в арбитражном суде Башкирии, заседание по первому из них назначено на 24 марта, по второму — на 11 марта.

Старший юрист компании «Алимарзоев и Трофимов» Владислав Монахов считает низкими шансы ответчика оспорить решение суда в вышестоящих инстанциях. «Нарушение срока выполнения работ позволяет заказчику отказаться от договора и потребовать взыскания неотработанного аванса»,— пояснил эксперт.

Идэль Гумеров