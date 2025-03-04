Не монолитное право собственности

ООО «Монолит» может потерять право собственности на площади бизнес-центра «Шератон», который 10 лет стоит недостроенным в донской столице. В 2021 году компания приобрела 31 тыс. кв. м БЦ за 100 млн руб., в рамках процесса распродажи имущества обанкротившегося ООО «Лира», которому принадлежал объект. Потом выяснилось, что на здание наложен арест в рамках уголовного дела владельца «Лиры». В конце 2024 года «Монолит» добился освобождения выкупленных площадей, после чего смог оформить право собственности. По жалобе АСВ Четвертый кассационный суд принял решение о пересмотре вопроса о снятии ареста с выкупленных площадей. АСВ хочет присоединить актив к банкротной массе самарского банка, который также принадлежал осужденному за мошенничество владельцу «Лиры».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-комплекс инвестор планировал сдать в эксплуатацию еще в середине 2014 года, но не смог уложиться в сроки. Уже 10 лет "Шератон" в Ростове стоит незавершенным.

Фото: «Ъ-Юг» Бизнес-комплекс инвестор планировал сдать в эксплуатацию еще в середине 2014 года, но не смог уложиться в сроки. Уже 10 лет "Шератон" в Ростове стоит незавершенным.

Фото: «Ъ-Юг»

Как стало известно «Ъ-Ростов», ростовская компания «Монолит» смогла зарегистрировать право собственности на площади бизнес-центра «Шератон», одного из масштабных долгостроев Ростова.

В 2021 году «Монолит» выкупила 31 тыс. кв. м БЦ (почти три четверти общей площади) за 100 млн руб. на торгах в рамках процесса реализации имущества обанкротившегося ООО «Лира», которому принадлежал «Шератон». Но тогда компания столкнулась с отказом Росреестра оформить покупку. Выяснилось, что недостроенный БЦ находился под арестом, который наложил Таганский суд Москвы в ходе рассмотрения уголовного дела владельца «Лиры» Григория Оганесяна. Его судили по обвинению в мошенничестве, а объект недвижимости был арестован как залог возмещения ущерба потерпевшим.

По информации Rusprofile, ООО «Монолит» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2014 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Единственным учредителем на данный момент указан Евгений Зуев.

Как сообщил «Ъ-Ростов» конкурсный управляющий «Лиры» Александр Соколов, в ноябре 2024 года «Монолит» добился в Ростовском областном суде освобождения выкупленных площадей от ареста. После этого компания смогла оформить право собственности.

Однако уже в феврале Четвертый кассационный суд отменил решение Ростовского облсуда и вернул дело о снятии ареста на пересмотр. Снятие ареста с БЦ обжаловало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), чтобы включить «Шератон» в конкурсную массу обанкротившегося АК Банка (Самара). Им также владел осужденный Григорий Оганесян.

По словам Александра Соколова, зарегистрированное «Монолитом» право собственности на 31 тыс. кв. м БЦ пока остается действующим.

Ростовский областной суд еще не назначил дату заседания по пересмотру дела.

Строительство в центре города бизнес-комплекса Sheraton Rostov-on-Don Hotel & Business Center в еще в 2012 году начинала ростовская «Группа Мегаполис», учредившая для этого ООО «Лира». Тогда вложения в объект инвестор оценивал в $100 млн. Проект предполагал возведение 20-этажной пятизвездной гостиницы Sheraton на 307 номеров и 10-этажного бизнес-центра. Общая площадь объекта – 45 тыс. кв. м.

Предполагалось, что бизнес-комплекс будет сдан в эксплуатацию в середине 2014 года. Потом срок сдачи несколько раз переносился. На конец 2015 года в рамках проекта были освоены 4,1 млрд руб. Однако падение курса российской валюты привело к двукратному удорожанию проекта в рублях и остановке финансирования со стороны ВТБ.

В 2016-м ООО «Лира» вместе с недостроенным объектом за долги перешло в собственность банка. В результате перепродаж компания и ее актив оказались во владении бизнесмена Григория Оганесяна. В 2019-м ООО «Лира» было объявлено банкротом.

Кстати, оставшиеся 14 тыс. кв. м площадей ростовского «Шератона» находятся во владении самарской компании ПФО «Траст», которая также принадлежала Григорию Оганесяну. Эта компания находится в процедуре банкротства.

Сергей Иванов