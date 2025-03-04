Полузащитник ФК «Краснодар» Александр Черников стал «Спортсменом Кубани 2024»

Полузащитник ФК «Краснодар» и футболист сборной России Александр Черников завоевал премию «Спортсмен Кубани 2024». Спортсмен набрал рекордные 52,71% голосов от болельщиков в финальном голосовании, сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

На торжественной церемонии Александру Черникову вручили «Щит чемпиона» — традиционный символ премии. Футболист признался, что новость о победе стала для него неожиданностью.

«Конечно, мне очень приятно и почетно завоевать эту награду. Моими соперниками были очень серьезные спортсмены, каждый из которых также достоин победы. Благодарю всех кто, поддерживал меня и голосовал на протяжении всех этапов премии.»,— поделился спортсмен.

Организатором премии выступает Краснодарское краевое отделение Федерации спортивных журналистов России при поддержке Олимпийского совета Краснодарского края. Сначала спортивные журналисты отобрали десять лучших атлетов региона, а затем победителя выбирали болельщики через онлайн-голосование на портале «Кубанский спорт.RU».

В 2024 году за всех номинантов было отдано более 58 тыс. голосов. Помимо Александра Черникова в десятку вошли Егор Сечь (полиатлон), Харун Тлишев (самбо), София Истратова (тайский бокс), Полина Ткалич (легкая атлетика), Светлана Черниговская (гребля на байдарках и каноэ), Сергей Семенов (греко-римская борьба), Игорь Рябокляч (мотобол), Муслим Гаджимагомедов (бокс).

Анна Гречко